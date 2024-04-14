Путин 30 лет назад без слов остановил русофобские высказывания в Германии

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 1994 году во время элитного мероприятия, куда приглашают всех высокопоставленных чиновников, сумел остановить русофобские речи в Германии без слов, сообщает издание «Царьград».
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