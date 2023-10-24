Представитель РФ в ООН рассказал о нарушениях международных конвенций Киевом

Украинская армия нарушает нормы международного гуманитарного права, заявил 23 октября замглавы делегации РФ, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета ГА ООН.
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