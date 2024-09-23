Дело в шляпке: с начала года более ста человек отравились грибами

Не менее 114 человек отравились грибами с начала года, трое из них умерли, подсчитали «Известия», объединив данные региональных управлений Роспотребнадзора, а также министерств и департаментов здравоохранения регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии