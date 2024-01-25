Подмосковному детсаду вернули собаку, изъятую из-за «санитарных норм»

Филя поселился в химкинской «Калинке» 10 лет назад и всё это время проживал там в вольере. Животное увезли из сада после того, как лай услышала делегация из администрации города, проверявшая в учреждении систему отопления.
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