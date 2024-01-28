История и археология: Куда подевались старые захоронения Москвы и что на них сегодня построено

Москва – крупнейший город, который постоянно расширяет свои границы. А много ли людей задумывалось, за счет чего? «Свободными» территориями в начале XX века являлись кладбища, которые исчислялись сотнями.
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