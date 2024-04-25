25 апреля 2024, ЧЕТВЕРГ 🎊Праздники 🎊 👨‍🔬Всемирный день борьбы против малярии 🫃Международный День ДНК 👼День дочери 🐧Всемирный день пингвинов 💸День финансовой независимости 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1880 год - основано Дальневосточное морское пароходство - одна из крупнейших российских судоходных компаний 📔 1895 год - подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей) 📔 1931 год - немецкий инженер и конструктор Фердинанд Порше организовал компанию "Porsche" 📔 1934 год - принято Постановление СНК СССР о переезде Академии наук из Ленинграда в Москву 📔 1940 год - выпущен опытный экземпляр первого советского малолитражного автомобиля "КИМ-10" 📔 1942 год - по приказу народного комиссариата финансов СССР основывается Московский монетный двор 📔 1945 год - завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск 📔 1954 год - специалисты американской компании Bell Labs сообщили о создании первой солнечной батареи.