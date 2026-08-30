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Врач объяснил, почему не стоит водить после безалкогольного пива

Врач объяснил, почему не стоит водить после безалкогольного пива

Употребление безалкогольного пива перед поездкой формально не запрещено, однако может обернуться проверкой на дороге и проблемами с концентрацией.

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