Медведев: Зеленский понимает, что в Киеве не наступит 10 мая после удара по параду

Владимир Зеленский прекрасно понимает, что в Киеве не наступит 10 мая в случае удара по параду Победы в Москве, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
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