"Если не понять, то хотя бы простить", - задержанных устроивших дебош в аэропорту Махачкалы призвали отпустить

Politiki.net Пару последних дней, многие публичные люди Дагестана и не только Дагестана, выступили с призывом, вся суть которого сводится к одному: - "Необходимо задержанных молодчиков, за погромы устроенные ими в аэропорту Махачкалы - простить".
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