Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    НАША РУССКАЯ АРМИЯ, А ВЧЕРА КРАСНАЯ И СОВЕТСКАЯ, СЕГОДНЯ АРМИЯ РОССИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ ОСВОБОЖДАЛА НАРОДЫ М...Русская армия — с...
  • саша дмитренко
    ни  петровойРастить внуков в ...
  • саша дмитренко
    а  попасть-в японские  шпионы))))Растить внуков в ...

"Если не понять, то хотя бы простить", - задержанных устроивших дебош в аэропорту Махачкалы призвали отпустить

"Если не понять, то хотя бы простить", - задержанных устроивших дебош в аэропорту Махачкалы призвали отпустить

Politiki.net Пару последних дней, многие публичные люди Дагестана и не только Дагестана, выступили с призывом, вся суть которого сводится к одному: - "Необходимо задержанных молодчиков, за погромы устроенные ими в аэропорту Махачкалы - простить".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
59
Это не муфтии, это враги!
Ответить
1 д.
Татьяна Царева
конечно они же дети
Ответить
1 д.
Валентин Щербаков
Очень интересная позиция властей - Вчера С.-Петербург, сегодня Махачкала, а завтра Москва и всё как &quot;с гуся вода&quot;- они же все дети....оборотней и коррупционеров, а проще - предателей.....
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх