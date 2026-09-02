«Нам нужны переговорщики»: Путин объяснил, почему нет ударов по руководству Украины

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита ШОС ясно дал понять, почему Москва не наносит удары по руководству Украины.
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