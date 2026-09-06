Мишустин: Россия обладает богатейшими запасами природных ресурсов

Россия обладает богатейшими запасами природных ресурсов и сохраняет статус энергетической державы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.