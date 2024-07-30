Японские власти «успокаивают» народ словами о том, что хранилище ядерных отходов в городе на берегу моря будет «временным» В Японии одобрено открытие объекта хранения ядерных отходов.
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Японские власти «успокаивают» народ словами о том, что хранилище ядерных отходов в городе на берегу моря будет «временным» В Японии одобрено открытие объекта хранения ядерных отходов.
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