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ТМW: «Динамо Загреб» рассчитывает вернуть своего воспитанника Ловрена, «Вест Хэм» предлагает защитнику «Зенита» контракт на два года

ТМW: «Динамо Загреб» рассчитывает вернуть своего воспитанника Ловрена, «Вест Хэм» предлагает защитнику «Зенита» контракт на два года

«Вест Хэм» предложил центральному защитнику «Зенита» Деяну Ловрену двухлетний контракт. Интерес к хорвату проявляет и «Динамо Загреб», в котором Деян играл до перехода в «Ливерпуль» и воспитанником которого является, сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.

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