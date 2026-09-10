Хирург-андролог Павлюк назвал главные преимущества обрезания для мужчин

Мужское обрезание — это древняя хирургическая процедура, которая до сих пор широко применяется во многих странах — причём как по религиозным соображениям, так и по медицинским показаниям.
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