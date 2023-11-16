Сегодня – день терпимости

Сегодня отмечается Международный день толерантности (терпимости). Инициатива проведения этого праздника принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, которая в 1996 году предложила государствам-членам ежегодно отмечать Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность, в том числе на СМИ.