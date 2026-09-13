Российские артисты выиграли международный цирковой конкурс "Без границ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Гала-представлением завершился V Международный фестиваль цирковых искусств в Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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