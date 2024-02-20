«Получил взятку». В Приморье опер попался на преступлении

Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения - оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии, сообщает PRIMPRESS.
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