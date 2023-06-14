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Мы знаем, почему электрика в вашем авто сломалась летом: озвучена причина

Мы знаем, почему электрика в вашем авто сломалась летом: озвучена причина

Основная опасность, с которой сталкиваются автолюбители — это солнечные лучи. В период сильной жары электрическая система и электропроводка транспортного средства работают под большим напряжением.

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