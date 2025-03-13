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Названа причина отмены полета миссии Crew-10 с россиянином на МКС

Названа причина отмены полета миссии Crew-10 с россиянином на МКС

Запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) с российским космонавтом Кириллом Песковым был отменен из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.

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