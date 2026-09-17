В Великобритании создают свою альтернативу спутниковому интернету Starlink — мобильный интернет будут раздавать из стратосферы

И для этого рассматриваются самые разные концепции Великобритания решила развивать альтернативу спутниковым системам связи вроде Starlink, но в этот раз ставка сделана на высотные беспилотники, способные неделями находиться в стратосфере.
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