Творческое переосмысление обновленной Tesla Model

Рендер обновленной версии Tesla Model Y под названием Juniper / © Dominic BRNKMN Недавно стало известно, что компания Илона Маска, Tesla, вынашивает планы по выпуску модернизированной версии своего популярного электрического кроссовера Model Y.
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