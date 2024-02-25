Джейлен Браун: «В каждом матче пытаемся стать более умной командой»

«В этом году у нас более организованная команда. Мы полностью сконцентрированы на игре и пытаемся стать более умной командой в каждом матче… Это один из лучших сезонов, что я провожу в составе «Селтикс», – сказал Браун.
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