Часть украинцев считает, что сможет нормально жить, когда придут русские. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил офицер украинской аэроразведки, в прошлом волонтер Роман Синицын (настоящая фамилия Балан).