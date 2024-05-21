Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Офицер ВСУ: Впереди большая война. Пора мобилизовать дичь

Часть украинцев считает, что сможет нормально жить, когда придут русские. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил офицер украинской аэроразведки, в прошлом волонтер Роман Синицын (настоящая фамилия Балан).

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