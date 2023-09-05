В правительстве озвучили решение по возвращению к сезонному переводу часов .

Александр Макеев

Что за невежды в правительстве или Парламенте России стремятся россиян заставить два раза в год заниматься мастурбацией с часами? Это рукоблудие любимое занятие для недочеловеков либералов-извращенцев США-НАТО-Австралии и т. п., а не для здравомыслящих людей!!! 😇 У Китая надо учиться! У них на все 5 часовых поясов единый часовой пояс: на часах что на крайнем востоке, что на крайнем западе Китая одинаковая цифра на часах. Просто в разное время завтрак, обед и ужин, работа и сон - с соответствующим сдвигом режима дня относительно показаний на часах. 👍