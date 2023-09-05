В правительстве озвучили решение по возвращению к сезонному переводу часов .
В правительстве озвучили решение по возвращению к сезонному переводу часов
Комментарии
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Александр Макеев
Что за невежды в правительстве или Парламенте России стремятся россиян заставить два раза в год заниматься мастурбацией с часами? Это рукоблудие любимое занятие для недочеловеков либералов-извращенцев США-НАТО-Австралии и т. п., а не для здравомыслящих людей!!! 😇 У Китая надо учиться! У них на все 5 часовых поясов единый часовой пояс: на часах что на крайнем востоке, что на крайнем западе Китая одинаковая цифра на часах. Просто в разное время завтрак, обед и ужин, работа и сон - с соответствующим сдвигом режима дня относительно показаний на часах. 👍
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18 час.
И тут не скажу Не скажу
Открой карту умник и сравни линии долготы РФ и КНР...
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14 час.
Александр Макеев
Китай с востока на запад занимает 5 часовых поясов, а Россия занимает 11 часовых поясов. Географически Китай находится в пяти часовых поясах, но на всей его территории действует «стандартное пекинское время». https://34travel.me/post/time-zones-facts
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5 час.
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