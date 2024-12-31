Владимир Путин поздравил россиян с 2025 годом! Главное из новогоднего обращения президента: Первая четверть XXI века в России была "наполнена многими, историческими значимыми, масштабными событиями".
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Владимир Путин поздравил россиян с 2025 годом! Главное из новогоднего обращения президента: Первая четверть XXI века в России была "наполнена многими, историческими значимыми, масштабными событиями".