В Смоленске состоялся фестиваль документального кино «Дорогами памяти и славы»

Картины стали важным вкладом в сохранение исторической памяти о жестоких преступлениях нацистов против мирных жителей во время Великой Отечественной войны В молодежном центре «Пушкинский» в Смоленске состоялся показ документальных фильмов из цикла «Без срока давности» 🔥 Срочная новость: Фестиваль документального кино «Дорогами памяти и славы» был организован Фондом военно-исторического кино при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.