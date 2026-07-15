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Русская Семёрка

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Последние слова Крупской: что сказала перед смертью вдова Ленина

26 февраля 1939 года страна чествовала Надежду Константиновну Крупскую. Газеты пестрели поздравлениями, партийное руководство слало телеграммы, а сама именинница, старейший член партии и вдова самого Ленина, вряд ли могла предположить, что этот день станет для нее последним.

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