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Психотерапевт назвала симптомы фобии коронавируса

Психотерапевт назвала симптомы фобии коронавируса

Коронавирусная инфекция способна не только вызвать реальные проблемы со здоровьем, но и стать настоящим объектом страха.

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Владимир
"Еще одним симптомом страха коронавируса может быть регулярное желание сдавать тесты и проверять антитела" Любой командировочный на предприятие сейчас рискует нарваться на запрос "А у тебя есть чистый тест?" Про туристов и говорить нечего. Похоже руководству регионов пора сходить к психиатору? Или руководству руководства? Судя по этой статье.

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