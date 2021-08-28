Психотерапевт назвала симптомы фобии коронавируса

Вечерняя МоскваЗдоровьеПсихотерапевт назвала симптомы фобии коронавирусаКоронавирусная инфекция способна не только вызвать реальные проблемы со здоровьем, но и стать настоящим объектом страха.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир"Еще одним симптомом страха коронавируса может быть регулярное желание сдавать тесты и проверять антитела" Любой командировочный на предприятие сейчас рискует нарваться на запрос "А у тебя есть чистый тест?" Про туристов и говорить нечего. Похоже руководству регионов пора сходить к психиатору? Или руководству руководства? Судя по этой статье.Комментировать
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