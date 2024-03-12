Компания Audi представила обновленный A3

С переходом в 2025 модельный год все семейство A3 преобразилось, стало комфортнее и технологичнее. Главное изменение в дизайне экстерьера — фирменная радиаторная решетка Singleframe, более угловатые воздухозаборники спереди, а сзади — новый бампер и диффузор.
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