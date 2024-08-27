Политика как он...
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Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

Глава корпорации Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг признался в цензурировании контента в соцсетях компании под давлением администрации президента США Джо Байдена.

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