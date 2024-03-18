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Русский Днепропетровск

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Смерть «Вовкам да Вінчі»: «Искандеры» уничтожили в Славянске аэроразведку ВСУ, а в Одессе — офицеров Пентагона и Минообороны ФРГ

Александр Ситников 17 марта 2024 г., 19:05   Объявлен сезон охоты на элитные части самостийной армии и их западных инструкторов Говорун и вещатель «перемог» ….

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