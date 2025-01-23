Обесцвечивание кораллов в Австралии достигло «катастрофических» уровней

Причиной стала рекордно теплая температура вод океана.Фото: Pixabay/csharkerОбесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе в Австралии достигло «катастрофических» уровней, причиной эксперты назвали рекордно теплую температуру океана.
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