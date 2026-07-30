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Мессенджер Мах стал частью приемной кампании — 2026

Мессенджер Мах стал частью приемной кампании — 2026

Первокурсники будут получать через "Госуслуги" ссылки на официальные чаты вуза в Мах В рамках приемной кампании 2026 года в систему взаимодействия вузов со студентами интегрирован национальный мессенджер Мах, пишет РИА Новости.

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