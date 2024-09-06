Академик РАО Черниговская: россиянам нужно строить планы на 15 лет вперед

Россиянам стоит начать выстраивать длительные планы на жизнь. Об этом kp.ru рассказала один из главных российских специалистов в вопросах нейронауки и психолингвистики, директор Института когнитивных исследований, профессор СПбГУ и академик РАО Татьяна Черниговская.