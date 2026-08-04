iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Обнаружена частица на 130 МэВ легче предсказаний: либо новый тип материи, либо ключ к происхождению массы Вселенной

Обнаружена частица на 130 МэВ легче предсказаний: либо новый тип материи, либо ключ к происхождению массы Вселенной

Это первый кандидат в экзотические адроны с одиночным b-кварком или долгожданный киральный партнёр Bs-мезона, напрямую связанный с механизмом генерации 98% массы видимого веществаНа конференции ICHEP 2026 в Бразилии коллаборация LHCb объявила об открытии новой частицы — Bs0*(5700)0.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии