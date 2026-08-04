Обнаружена частица на 130 МэВ легче предсказаний: либо новый тип материи, либо ключ к происхождению массы Вселенной

Это первый кандидат в экзотические адроны с одиночным b-кварком или долгожданный киральный партнёр Bs-мезона, напрямую связанный с механизмом генерации 98% массы видимого веществаНа конференции ICHEP 2026 в Бразилии коллаборация LHCb объявила об открытии новой частицы — Bs0*(5700)0.