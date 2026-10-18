Очередь из фур на польско-украинской границе растянулась на несколько десятков километров. Помехи движению создаются из-за оповещений о воздушной тревоге, сообщили в Polskie Radio.
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