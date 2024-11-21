Google объявляет о запуске Android 16 в июне 2025 года: первые обновления получат владельцы смартфонов Pixel Оксана ШевченкоGoogle объявила о своих планах выпустить Android 16 в следующем году, что подтверждает прежние инсайты.
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