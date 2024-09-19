В Москве двух взрослых и ребенка спасли из квартиры дома, где начался пожар

Пожар произошел на пятом этаже многоквартирного дома на Профсоюзной улице в Москве. Как сообщили в МЧС по столице, прибывшие на место спасатели потушили возгорание и спасли из квартиры на 11 этаже двух взрослых и ребенка.
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