Гладиаторские битвы будущего в NCORE – Новый PvPvE-шутер от российского издателя ...

Гладиаторские битвы будущего в NCORE – Новый PvPvE-шутер от российского издателяAstrum Entertainment представила новый командный PvPvE-шутер NCORE, где игроков встретят эпичные гладиаторские сражения на футуристичной арене Гексадром.
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