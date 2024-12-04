В Курской области бойцы РФ зачищают леса возле Малой Локни

Военные группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои на севере Суджанского района. По информации телеграмм-канала «Два майора» на утро 4 декабря, штурмовые группы военных России продвинулись в лесных массивах возле села Малая Локня и проводят зачистку.
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