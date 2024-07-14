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После покушения на Трампа в США предпринимаются особые меры безопасности

После покушения на Трампа в США предпринимаются особые меры безопасности

Сразу после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа на ряд объектов в Нью-Йорке были направлены отряды полиции.

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