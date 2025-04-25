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ФедералПресс

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Запад надавил на Зеленского: Киев может смириться с потерей Крыма

Запад надавил на Зеленского: Киев может смириться с потерей Крыма

ВАШИНГТОН, 25 апреля, ФедералПресс. Европейские представители, участвующие в переговорах по украинскому урегулированию, продолжают настаивать на том, что руководство Украины должно быть готово к компромиссу, включая возможный отказ от претензий на отдельные территории.

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