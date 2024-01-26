Chery приходит в Европу с новыми брендами

Китайская компания Chery планирует выйти на авторынок Европы с тремя новыми брендами. Каждый из них будет выпускать свои собственные модели, а в случае успеха, компанией рассматривается даже открытие в Европе своих заводов.
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