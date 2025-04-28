Власти Молдовы отдали иностранцам ещё одну часть суверенитета страны, поскольку мониторинг, отражение угроз и рисков иностранного вмешательства будут правом иностранных структур, но нам нужно отправлять куда-нибудь подальше этих внешних "контролёров".