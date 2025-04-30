В Петербурге разрешат тратить маткапитал на подключение электричества и воды

Петербургским семьям постепенно расширяют возможности для траты материнского капитала. Городские парламентарии предлагают разрешить использовать выплаты на подключение к электрическим сетям и централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.
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