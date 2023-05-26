Вой-хуӆ веӆпасӆаты кеша мосты нэпекат иса ёшан ат уӆӆат

Ущ тыӆащ хутхощъяңмет хатаӆ унты Асан хуӆ веӆпасӆаты ант рахаӆ. Щи веран там ӆапатан ма «Коллегия адвокатов ЯНАО» НП адвокат Ришат Ренатович Вагапов пиӆан уйтантысам, потрэмасман, муй верат сахат Овс мув шимӆаң мир хоятат арпелак щиран ёварӆаӆат.
Ущ тыӆащ хутхощъяңмет хатаӆ унты Асан хуӆ веӆпасӆаты ант рахаӆ. Щи веран там ӆапатан ма «Коллегия адвокатов ЯНАО» НП адвокат Ришат Ренатович Вагапов пиӆан уйтантысам, потрэмасман, муй верат сахат Овс мув шимӆаң мир хоятат арпелак щиран ёварӆаӆат.
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