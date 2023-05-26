Красный Север

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Вой-хуӆ веӆпасӆаты кеша мосты нэпекат иса ёшан ат уӆӆат

Вой-хуӆ веӆпасӆаты кеша мосты нэпекат иса ёшан ат уӆӆат

Ущ тыӆащ хутхощъяңмет хатаӆ унты Асан хуӆ веӆпасӆаты ант рахаӆ. Щи веран там ӆапатан ма «Коллегия адвокатов ЯНАО» НП адвокат Ришат Ренатович Вагапов пиӆан уйтантысам, потрэмасман, муй верат сахат Овс мув шимӆаң мир хоятат арпелак щиран ёварӆаӆат.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх