Непал: 675 человек погибли и 2426 человек остаются пропавшими без вести, в том числе 517 иностранных граждан, по состоянию на вечерние часы в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван провинции Багмати, округах Горкха, Танахун и Навалпур (восток Навалпараси) в провинции Гандаки и западном округе Навалпараси в провинции Лумбини по состоянию на вечерние часы из-за ливневых наводнений и оползней.