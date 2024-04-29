Александр Кравченко принял участие в открытии Всероссийского совещания-семинара и учебно-методического сбора с сотрудниками кинологических и кавалерийских подразделений

На базе ЦВМиР «Березовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» состоялись Всероссийское совещание-семинар и учебно-методические сборы с сотрудниками кинологических и кавалерийских подразделений территориальных органов МВД России.
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