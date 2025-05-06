Глоба составил прогноз на неделю с 6 по 11 мая для всех знаков — кажущийся застой в делах

Астролог рассказал, как пройдут ближайшие дни. Астрология 123RF/legion-media.ruИзвестный астролог Богдан Глоба рассказал, какой будет наступившая неделя с тремя рабочими днями и вторыми длительными выходными.
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