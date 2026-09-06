Япония хочет "снести русского Ивана" в Хабаровске – ставки взлетели, чем теперь ответим

Япония потребовала убрать в Хабаровске памятник русскому солдату, который поставил точку во Второй мировой войне.
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